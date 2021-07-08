Зеленский забраковал судебную реформу: что предложил президент

Ранее и Америка, и Европейский Союз настаивали на законе о Высшей квалификационной комиссии судей, а теперь он заблокирован

Фото: facebook.comsluga95

Президент Владимир Зеленский отправил обратно в Верховную Раду принятый недавно закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей, но со своими предложениями.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте парламента.

Квоты в Комиссии

Во-первых, Зеленскому не понравился пункт о судейских квотах в ВККС: закон предполагает, что Комиссия состоит из 16 членов, 8 из которых обязательно должны быть судьи или бывшие судьи. Полномочной ВККС считается при наличии 11 членов, но в таком случае здесь не будет равенства квот сред членов Комиссии.

Зеленский предлагает, чтобы полномочной ВККС считалась в том случае, если из 11 членов Комиссии шесть будут судьи или бывшие судьи.

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Назначение членов ВККС

Законом предусматривается, что председатель Высшего совета правосудия (ВСП) обращается к субъектам формирования первого состава Конкурсной комиссии по представлению кандидатур в ее состав, назначает членов первого состава Конкурсной комиссии. Это необходимо для запуска процедуры формирования первого состава Конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие должности члена ВККС.

Но в законе нет механизма на случай, если глава ВСП не обратится к субъектам формирования Конкурсной комиссии по представлению кандидатур в ее состав.

Зеленский предлагает добавить эти полномочия человеку, который исполняет обязанности главы ВСП.

Как сообщали новости "Сегодня", США похвалили Украину за судебную реформу. Более того, американцы также назвали следующий важный закон для перезапуска судебной системы в Украине.