Зеленский создал комиссию по отбору судей в Конституционный суд

Глава Офиса президента Андрей Ермак должен в течение десяти дней внести предложения по персональному составу конкурсной комиссии

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля подписал указ о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Согласно документу под №167/2021 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи КСУ в отношении лиц, которых назначает президент Украины", руководитель Офиса президента Андрей Ермак должен в десятидневный срок внести предложения по персональному составу конкурсной комиссии.

Новый указ также признает утратившим силу предыдущий указ президента Украины о создании комиссии для отбора в судей в КСУ от 4 октября 2017 года № 306.

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Напомним, ранее Верховная Рада положила начало реформе Конституционного суда, приняв на внеочередном заседании в первом чтении законопроект №4543 о конституционной процедуре, которым предлагается усовершенствовать деятельность КСУ.

27 марта глава государства отменил указы беглого президента Виктора Януковича о назначении судьями Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Мы также сообщали, что экс-глава КСУ Александр Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ президента Владимира Зеленского об отмене своего назначения судьей Конституционного суда.