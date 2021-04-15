Рада начала реформу Конституционного суда: какие будут изменения

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении законопроект №4543 о конституционной процедуре, которым предлагается усовершенствовать деятельность Конституционного суда. Это будет своего рода кодекс конституционного судопроизводства.
В чем суть законопроекта
- КСУ будет принимать решения двумя третями от своего состава – голосами 12 судей (сейчас 10). Если есть самоотвод судьи, то за решение должно проголосовать не менее 10 членов суда.
- Введение устной формы производства как основной при рассмотрении дел по конституционным представлениям (с сохранением письменной формы по конституционным жалобам, но предвидением механизма отступления от этого правила).
- Предлагается, чтобы на формирование повестки дня суда могли влиять не только председатель, но и судьи КСУ, а дела с определенной периодичностью обязательно должны включаться в повестку дня и слушаться судом (из-за формирования повестки в "ручном" режиме некоторые дела слушают годами и никак не могут вынести решения).
- Введение автоматизированного реестра актов КСУ и автоматизированное распределение дел между судьями-докладчиками. Сейчас это происходит в "ручном" режиме.
- КСУ не может выходить за пределы вопросов, поднятых в конституционном представлении. Постановления и акты КСУ должны быть основательными и мотивированными.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее Верховная Рада назначила нового судью Конституционного суда.
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