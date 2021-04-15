Українська
$ 27,98
33,48
  1. Новости политики

Рада начала реформу Конституционного суда: какие будут изменения

15 апреля, 17:31

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Одно из важных положений закона – чтобы КСУ принимал решения двумя третями от своего состава, то есть голосами 12 судей (сейчас 10)

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении законопроект №4543 о конституционной процедуре, которым предлагается усовершенствовать деятельность Конституционного суда. Это будет своего рода кодекс конституционного судопроизводства.

В чем суть законопроекта

  • КСУ будет принимать решения двумя третями от своего состава – голосами 12 судей (сейчас 10). Если есть самоотвод судьи, то за решение должно проголосовать не менее 10 членов суда.
  • Введение устной формы производства как основной при рассмотрении дел по конституционным представлениям (с сохранением письменной формы по конституционным жалобам, но предвидением механизма отступления от этого правила).
  • Предлагается, чтобы на формирование повестки дня суда могли влиять не только председатель, но и судьи КСУ, а дела с определенной периодичностью обязательно должны включаться в повестку дня и слушаться судом (из-за формирования повестки в "ручном" режиме некоторые дела слушают годами и никак не могут вынести решения).
  • Введение автоматизированного реестра актов КСУ и автоматизированное распределение дел между судьями-докладчиками. Сейчас это происходит в "ручном" режиме.
  • КСУ не может выходить за пределы вопросов, поднятых в конституционном представлении. Постановления и акты КСУ должны быть основательными и мотивированными.
Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Верховная Рада назначила нового судью Конституционного суда.

В тренде
Рада без столовой: где питаются и какие чаевые оставляют нардепы (видео)

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада КСУ Конституционный суд законопроект

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Горячее лето 2014-го: краткая история АТО в семи постах на Facebook
Горячее лето 2014-го: краткая история АТО в семи постах на FacebookВласть
Войти в ЕС и НАТО, но без Донбасса – 9 простых вопросов о переговорах Байден – Путин
Войти в ЕС и НАТО, но без Донбасса – 9 простых вопросов о переговорах Байден – ПутинВласть
Россия не нападет на Украину: в США назвали другой опасный сценарий Путина
Россия не нападет на Украину: в США назвали другой опасный сценарий ПутинаВласть
Могут ударить по Воронежу из Стамбула – чем опасны корабли ВМС США, которых ждали в Украине
Могут ударить по Воронежу из Стамбула – чем опасны корабли ВМС США, которых ждали в УкраинеВласть
Россия боится только одну страну: Кравчук рассказал, кто может помочь Украине
Россия боится только одну страну: Кравчук рассказал, кто может помочь УкраинеВласть
Зеленский созвал СНБО: часть заседания будет тайным
Зеленский созвал СНБО: часть заседания будет тайнымВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять