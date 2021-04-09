Зеленский собрался во Францию: посол рассказал, когда встреча с Макроном

Французский посол назвал две главные темы, которые обсудят президенты

На следующей неделе президент Владимир Зеленский отправится в Париж, где встретится с французьким лидером Эммануэлем Макроном.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью газете KyivPost.

"Основная цель визита – встретиться с Макроном один на один", – говорит он.

По его словам, две самых важных темы разговора – это наращивание российской военной мощи у восточной границы Украины и проведение реформ в Украине, особенно судебной системы.

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Дипломат отмечает, что Франция обеспокоена действиями России, особенно в свете переброски войск к границам Украины. Понсен подчеркнул, что их количество "значительно отличается от того, что мы видели в предыдущие годы".

Как сообщали новости "Сегодня", 30 марта Путин, Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехсторонние переговоры, затронув и тему Украины. При этом Франция и Германия выступили в поддержку урегулирования на Донбассе.

Теперь Зеленский готовится к трехсторонним переговорам с Меркель и Макроном.

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