Зеленский с премьером Японии обсудил новую угрозу от России

После вчерашнего разговора с королем Иордании, сегодня президент Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Японии Йосихиде Сугой. Главной темой разговора стала новая военная угроза со стороны России.
Об этом сообщает пресс-служб ОПУ.
Украинский лидер подробно рассказал японскому премьеру про эскалацию конфликта на Донбассе, а также сосредоточение Россией дополнительных войск вблизи границы Украины.
Зеленский отметил поддержку "Большой семерки" (G7), в частности и со стороны Японии, в связи с новой российской угрозой для Украины.
В свою очередь Йосихиде Суга заявил, что его страна внимательно отслеживает развитие событий, и выразил всестороннюю поддержку Украины.
Также собеседники обсудили будущий саммит Крымской платформы, который состоится в августе в Киеве. Зеленский пригласил премьера Японии посетить Украину и принять участие в праздновании Дня Независимости и саммите Крымской платформы.
Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский отправится в Париж на встречу с президентом Франции Макроном.
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