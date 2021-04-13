Зеленский созвонился с королем Иордании: подробности разговора

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном. Украинский лидер предложил обеспечить продовольственную безопасность этой страны. Об этом сообщает Офис главы государства.

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Президент заверил короля в поддержке его политики в Иордании, а в ответ получил поддержку Украины в урегулировании конфликта на Донбассе и заявил о готовности развития отношений между странами.

Зеленский и Абдалла II обсудили усиление сотрудничества в торгово-экономической сфере, проблематике продовольственной безопасности.

"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании. Мы уже заявляли, что готовы стать гарантом глобальной продовольственной безопасности. Готовы рассмотреть возможность использования именно вашей страны для экспорта отечественных товаров в страны региона", – заявил Зеленский.

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Собеседники также поговорили о противодействии пандемии коронавируса.

"Сложный этап пандемии коронавируса требует согласованных усилий всех государств мира с целью преодоления ее последствий и восстановления сотрудничества в торгово-экономической сфере. Между Украиной и Иорданией – активный диалог и поиск новых форм взаимодействия", – отметил президент Украины.

Напоследок Зеленский пригласил короля в Украину на празднования 30-летия независимости, на что Абдалла II ответил, что с нетерпением ждет встречи.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 апреля президент Украины был с визитом в Турции, где обсудил не только сотрудничество между странами, но и агрессию России. Читайте подробнее, о чем говорили Зеленский и Эрдоган.

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