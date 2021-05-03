Зеленский прилетел в Польшу: что в планах у президента

Будут не только двухсторонние переговоры президентов – Зеленский и Дуда посетят одно большое для Польши мероприятие

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу, где проведет переговоры с высшим руководством этой страны.

Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ.

Ожидается, что украинский лидер встретится с польским президентом Анджеем Дудой в королевском замке в Варшаве.

Они также примут участие в праздновании 230-летия принятия Конституции Польши и подпишут совместную декларацию.

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Отметим, как сообщали в канцелярии президента Польши, Дуда также согласился посетить Украину в День Независимости.

Напомним, последний раз президент Украины был в Польше в январе 2020 года. Тогда глава государства принял участие в памятных мероприятиях в Освенциме и встречался с Анджеем Дудой. Читайте подробнее о поездке Зеленского в Польшу.

А недавно Зеленский пребывал с визитом в Париже, где встречался с французским лидером Эммануэлем Макроном. Позже к ним по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Зеленский, Меркель и Макрон жестко обратились к Путину.