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Зеленский посетит соседнюю страну: названа дата визита

27 апреля, 12:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Пока украинцы будут праздновать длительные выходные, президент сразу после Пасхи уедет на важные переговоры

Президент Владимир Зеленский 3 мая посетит Польшу с официальным визитом, где проведет переговоры с лидером этой страны Анджеем Дудой. Об этом сообщил глава Офиса международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский после разговора с советником украинского президента Игорем Жовквой.

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"3 мая президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой", – сказал он.

Щерский сообщил, что Зеленский примет участие в праздновании 230-летия принятия Конституции Польши.

Также Киев и Варшава договорились, что Анджей Дуда посетит Украину с ответным визитом в августе, во время празднования Дня Независимости.

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Напомним, последний раз президент Украины был в Польше в январе 2020 года. Тогда глава государства принял участие в памятных мероприятиях в Освенциме и встречался с Анджеем Дудой. Читайте подробнее о поездке Зеленского в Польшу.

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А недавно Зеленский был с визитом в Париже, где встречался с французским лидером Эммануэлем Макроном. А позже к ним по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Зеленский, Меркель и Макрон жестко обратились к Путину.

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Польша визит Владимир Зеленский Анджей Дуда

Источник: Сегодня

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