Зеленский прибыл в Литву и напомнил о совместной истории (видео)

Глава государства уже успел выступить на мероприятии, где участвовали президенты Литвы и Евросовета

Владимир Зеленский в Литве / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Литву и первым делом принял участие в торжествах по случаю Дня государственности Литовской Республики.

Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

Мероприятие проходит в Вильнюсе. В нем принимают участие президент этой страны Гитанас Науседа, спикер парламента и премьер-министр, а также президент Европейского совета Шарль Мишель.

"От имени Украины и от всего сердца поздравляю вас и весь литовский народ с этим особенным днем. Украинцы сполна разделяют с вами радость этой даты и могут постичь важность ее значения благодаря трем вещам: совместное прошлое наших народов – это и времена Великого княжества литовского, одно из ведущих стран Европы, где свободно сосуществовали литовцы и украинцы; это и литовские уставы, источниками которых были литовско-украинские право. Любопытно, что дочь короля Миндаугаса была женой младшего сына короля Даниила Галицкого", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что в последние годы Украина защищает свой суверенитет и территориальную целостность, а Литва все это время была надежным партнером.

"Литва одной из первых осудила аннексию Крыма со стороны РФ. Литва первой официально заявила о готовности поддержать вступление Украины в ЕС. Мы всегда будем это помнить. И мы всегда будем готовы первыми прийти на помощь вам", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, 18 марта в Киеве с визитом был Гитанас Науседа. Тогда президенты подписали важную декларацию о вступлении Украины в ЕС.