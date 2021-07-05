Зеленский собрался в Литву: когда летит и с кем встретится

Украинский лидер встретится не только с руководством этой страны, но и с высокопоставленным чиновником Европейского Союза

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Глава украинского государства Владимир Зеленский 6 июля совершит визит в Литву, где последний раз был в 2019 году. Он встретится с лидером этой страны Гитанасом Науседой и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Так, на сайте Евросовета в расписании Мишеля указано, что 6 июля в 14:00 он встретится с Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским, после чего у него запланирована встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

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Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовские СМИ, Науседа и Зеленский 7 июля откроют Конференцию по реформам в Украине. На ней лидеры стран обратятся к международному сообществу с просьбой о внимании и поддержке украинских реформ на пути в Европейский Союз и НАТО.

В этом году конференция будет посвящена укреплению демократических институтов, верховенству права, борьбе с коррупцией и социально-экономическому развитию.

Напомним, 18 марта в Киеве с визитом был Гитанас Науседа. Тогда президенты подписали важную декларацию о вступлении Украины в ЕС.