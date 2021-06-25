Зеленский не объявит досрочные выборы президента: Разумков назвал причину

Глава парламента рассказал, что будет, если Зеленский сложит полномочия и объявит внеочередные президентские выборы

На фото Зеленский голосует на выборах / Фото: AFP

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уверен, что досрочных президентских выборов не будет, потому что это точно не выгодно действующему главе государства Владимиру Зеленскому. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Ему не понятно, для чего в СМИ и соцсетях разгоняют слухи о возможных досрочных выборах.

"Уверен, президент не хочет сегодня оставлять свою должность, потому что еще много чего не сделано. Только половина срока (президентского) прошла. У него есть достаточно времени, чтобы работать дальше. Почему он должен уйти с должности – для меня это загадка, логики в этом нет", – сказал Разумков.

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По его словам, по Конституции есть возможность досрочных выборов, но президенту это явно не нужно на сегодняшний день. Также он объяснил, что если президент объявит о досрочном прекращении своих полномочий, то он не сможет баллотироваться на следующих выборах

"Президент четко сказал, что будет работать дальше. Пойти на досрочные выборы – это закрыть себе возможность идти на внеочередные выборы президента. Мы понимаем, что президент точно этого не хочет", – заявил спикер парламента.

Отметим, в последнее время среди украинских политиков начал активно распространяться слух, что Владимир Зеленский якобы скоро объявит о проведении досрочных выборов президента, и что соответствующее заявление якобы сделает 24 августа 2021 года, в день 30-летия независимости страны. Мы узнали, зачем оппонентам главы государства понадобилось распространять недостоверную информацию.