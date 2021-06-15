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Зеленский ответил, разгонит ли Верховную Раду

15 июня 2021 11:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Разговоры о роспуске парламента ходят регулярно, особенно если тормозятся важные законопроекты

Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день нет оснований для роспуска Верховной Рады. Об этом он сказал в интервью телеканалам в рамках форума "Украина 30".

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По его словам, сейчас в первую очередь Украине нужна стабильность.

"Я считаю, что распускать сегодня Верховную Раду нет смысла с точки зрения стабильности. Депутаты голосуют и работают – прекрасно. А если не будут работать, тогда нет смысла в работе Верховной Рады … Депутаты должны работать", – сказал Зеленский.

Отметим, в последнее время среди украинских политиков начал активно распространяться слух, что Владимир Зеленский якобы скоро объявит о проведении досрочных выборов президента, и что соответствующее заявление якобы сделает 24 августа 2021 года, в день 30-летия независимости страны. Мы узнали, зачем оппонентам главы государства понадобилось распространять недостоверную информацию.

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