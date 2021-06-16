Зеленский назвал "камеди клабом" слова Путина об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин / Фото: Сегодня

Президент Владимир Зеленский в шоке от циничных заявлений российского лидера Владимира Путина о "русском мире" и "фашистах" в Украине – он высмеял хозяина Кремля за нелепые высказывания.

Об этом он сказал в интервью Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, текст которого опубликован на сайте ОПУ.

На просьбу прокомментировать недавнее интервью Путина, в котором он назвал Украину частью "русского мира", президент ответил: "Очень смешно, когда они приводят пример относительно каких-то нацистских настроений. Я смотрю это как "Камеди клаб", когда они об этом говорят. Вся эта история "евреи-фашисты" немного похожа на Квентина Тарантино, на этот потрясающий фильм "Бесславные ублюдки"… Я вообще не могу понять, как он говорит о каком-то "фашизме". Я не могу это всерьез воспринимать".

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Зеленский напомнил, что его семья была расстреляна нацистами во время оккупации Украины, и назвал политической клептоманией попытки России забрать себе все победы, которые были в Украине.

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"Конечно, Россия воевала. Конечно, это была армия Советского Союза. Тогда была страна – Советский Союз. Все воевали, но некоторые части были полностью оккупированными. Нас убивали, расстреливали, жгли... Бабий Яр – это же было здесь. Я просто удивлен, во-первых, поверхностными знаниями некоторых российских СМИ, а во-вторых, поверхностными знаниями некоторых из окружения или помощников первого лица (Путина). Как они вообще такое ему готовят? Люди это говорят, пропагандируют. Такое впечатление, что они воевали с нацизмом, а мы были нацистами... Мы кто вообще? Это и есть главный раскол – информационная война, информационное вытирание ног о нашу страну", – подчеркнул президент Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский уверен, что встреча с Путиным неизбежна и состоится рано или поздно. Также он отреагировал на попытки Кремля навязать Украины русский язык.

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