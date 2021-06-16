Зеленский упрекнул Путина: Никогда не слышал, чтобы президент РФ говорил по-украински

Президент Владимир Зеленский уверен, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным обязательно состоится – это лишь вопрос времени. В то же время упрекнул его в навязывании Украине русского языка.

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Об этом он сказал в интервью Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, текст которого опубликован на сайте ОПУ.

Кремль постоянно заявляет, что не против встречи, но продолжает слишком сильно тянуть с этим вопросом, отметил он.

"Президент Путин сказал, что он готов к встрече, и я считаю, что встреча будет … Я считаю, что наша встреча с президентом России неизбежна. Разве что, если он не хочет ничего заканчивать – встречи не будет. Других причин, я считаю, нет. Поэтому будем надеяться, что в ближайшее время мы получим даты, адженду и сроки, что немаловажно. Может ли встреча с президентом США ускорить нашу встречу? Встреча происходит тогда, когда в ней заинтересованы обе стороны. Поэтому я считаю, что встреча президентов (США и РФ) не может ускорить мою встречу с Путиным", – сказал Зеленский.

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Президент отметил, что Кремль постоянно поднимает вопрос русского языка, церкви и тому подобное.

"У меня здесь очень открытая позиция: если хотите уважения к русскому языку – уважайте украинский. Мы хотим уважения к школам. Говорят, что мы какие-то школы закрывали, что у нас нельзя говорить по-русски. Я специально часто говорю по-русски, чтоб показать, что у нас государственный язык украинский, но люди говорят, как хотят. У нас не запрещено. Я, кстати, никогда не слышал, чтоб президент России говорил по-украински. Хотя, мне кажется, тоже не запрещено … Хотите русскую школу – давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет. Это называется "уважение", – объяснил глава государства.

Зеленский предлагает Путину сначала закончить войну, а потом уже налаживать отношения.

Напомним, сначала Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но он отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Кремль также отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет переговоров. Читайте об этом подробнее в нашем материале "Встреча Зеленского и Путина: обе стороны очертили "красные линии".

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