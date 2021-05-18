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Зеленский назначил конкурсную комиссию на главу Бюро экономической безопасности: список

18 мая, 22:07

Юлия Безпечная

Правительство создало Бюро экономической безопасности для расследования преступлений в сфере экономики

Президент ввел в действие решение СНБО о директоре БЭБ / Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский указом №197/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым определен состав комиссии для проведения конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности(БЭБ).

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 "Об определении членов комиссии по проведению конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Украины от СНБО", - говорится в указе.

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В состав комиссии вошли:

Напомним, 12 мая правительство создало Бюро экономической безопасности, которое будет заниматься расследованием всех преступлений в сфере экономики. Верховная Рада приняла закон о БЭБ еще в январе, позже Кабинет министров принял соответствующее постановление.

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