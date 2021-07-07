Зеленский намекнул на новый формат по Донбассу с участием США

На сегодняшний день "нормандия" притормозила, поэтому необходимо оживить переговоры мощными странами, которые могут повлиять на Россию

Зеленский готов к новым переговорам по Донбассу / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский хотел бы видеть США в "нормандском формате", но не исключил, что американцы могут помочь в урегулировании конфликта и в параллельном формате.

Об этом он сказал на совместной с президентом Литвы Гитанасом Науседой пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что уже не раз выступал за расширение "нормандского формата". На сегодняшний день, по его словам, "нормандия" притормозила, поэтому необходимо оживить переговоры "мощными геополитическими игроками, которые могли бы повлиять на РФ".

Реклама

"На самом деле это может быть другой, параллельный, формат, чтобы не "ломать" договоренности внутри "нормандского формата". Но мне кажется, от количества форматов – качество не меняется. Если Россия захочет, наконец, закончить войну, то она ее закончит, несмотря на количество присоединенных государств и форматов. Но я действительно хотел бы, чтобы мощь США помогла в завершении этой трагедии в центре Европы в 21-м веке", – заявил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в России назвали условие для подключения США к "нормандскому формату". В Москве нервничают, что Америка станет на сторону Украины и будет давить на Россию.

Тем временем глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказывал, что Россия в "нормандском формате" настаивает на том, чтобы стороной конфликта выступали ОРДЛО, а не Москва.