Зеленский на передовой: Кто будет в высоких кабинетах, если границу некому защищать?

Президент Владимир Зеленский, который сегодня посетил линию разграничения в Донбассе и горячие точки, где в последнее время происходило обострение ситуации, а Объединенные силы понесли потери, назвал причины своего визита на восток Украины и объяснил, почему власть должна всячески помогать украинским военным.
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".
По его словам, представители власти в Украине должны бывать на Донбассе хотя бы по очереди, ведь это очень важно для бойцов ВСУ.
"Важно понимание, что их поддерживает власть, власть не прячется в кабинетах, а находится там, где действительно сложно, и там, где люди – действительно герои. Там, где люди действительно решают судьбу Украины, защищая ее границы, – подчеркнул глава государства. – Кто будет работать в высоких кабинетах, если границы некому будет защищать?"
Второй важной причиной, говорит Зеленский, является обострение ситуации на Донбассе.
"Мы все это видим – видят и бойцы, и главнокомандующий, и все командиры понимают, что работают по нашим ребятам снайперы. Мы проезжаем по всем этим точкам, в данный момент идет обострение. С 1 января идет самая большая эскалация, наибольшее количество осложнений с начала "режима тишины" и самое большое количество раненых и летальных случаев", – продолжил президент.
Он отметил, что с июля 2020 было видно, что режим прекращения огня работает. Поэтому в Киеве были рады, что число обстрелов снизилось, и уменьшилось количество раненых.
"Мы уже начали вспоминать, что когда-то были летальные случаи, а уже с начала этого года – 26 погибших. Военные делают все, чтобы защищать наше государство и удерживать режим прекращения огня. Когда бьют по нашим бойцам и есть погибшие – мы понимаем, что армия отвечает", – объяснил Зеленский.
Коснувшись обострения и гибели бойцов ВСУ в районе Шумов под Горловкой, президент отметил:
"Это сложный участок, здесь четверо наших военных были убиты оккупантами, еще двое были ранены, к сожалению. Была ситуация, что один военный, который помогал спасать раненых, погиб, подорвался на мине".
Напомним, на Донбассе Зеленский вручил украинским воинам подарки и государственные награды, после чего пообедал вместе с бойцами в солдатской столовой. Зеленский высоко оценил солдатскую пищу.
Как сообщали новости "Сегодня", накануне президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе только за последние две недели погибли 10 украинских военных.
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