10 украинских военных погибли на Донбассе – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что начиная с 26 марта на Донбассе погибли 10 украинских военных.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них 23 в этом году. Только с 26 марта мы потеряли 10 наших военных", – отметил он во время разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Также президент отметил необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

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Как сообщалось ранее, министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Тараном заверил, что в случае эскалации российской агрессии его страна поддержит Украину.

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Кроме того, 5 апреля в официальном аккаунте НАТО в Twitter опубликовали пост на украинском, в котором Украину назвали ценным партнером Альянса "с расширенными возможностями".

Что происходит на Донбассе и грозит ли нашей стране полномасштабное вторжение со стороны РФ – читайте в материале "Сегодня".

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