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"Здесь хотят мира": Зеленский второй день в окопах на Донбассе (фото)

9 апреля, 15:24

Сергей Мартынец

Глава государства побывал в самых горячих точках фронта, где погибали украинские военные

Президент Владимир Зеленский сегодня провел второй день на Донбассе, где посетил очередные позиции украинской армии на самых горячих участках фронта. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он побывал на тех горячих точках, где в последнее время погибли украинские герои и где больше всего раненых.

"Здесь хотят мира, но с другой стороны линии разграничения оружия не складывают. Наши бойцы рассказывали мне о своей службе под звуки выстрелов, которые снова стали на передовой опасной обыденностью. После месяцев соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости устанавливать перемирие", – сказал Зеленский.

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Президент отметил, что в последнее время активизировались вражеские снайперы, которые регулярно целятся по позициям ВСУ, территория у линии разграничения заминирована, а от инфраструктуры порой не осталось ничего.

"Наш общий долг – помнить героев. Мой личный долг как верховного главнокомандующего – поддерживать боевой дух военных, которые на фронте делают все возможное для защиты Украины", – добавил глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", президент посетил военных на передовой и 8 апреля. Он туда отправился в связи с обострением ситуации на фронте и участившейся гибелью украинских защитников в последние недели. Он там пообщался с бойцами, посетил их столовую и раздал подарки с госнаградами.

Также Зеленский считает, что представители власти должны бывать на Донбассе хотя бы по очереди, ведь это очень важно для бойцов ВСУ. Он также напомнил, что уже с начала этого года погибли 26 военнослужащих.

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Источник: Сегодня

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