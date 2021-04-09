Зеленский показал селфи с "промки" в разрушенной Авдеевке (фото)

Президент Владимир Зеленский во время поездки на Донбасс посетил авдеевскую промзону – одну из самых горячих точек фронта последних лет. Соответствующее фото он разместил на своей странице в Instagram.
Зеленский известный любитель спорта и даже на передовой нашел спортивный снаряд.
"Авдеевка. "Промка". Брусья. Доброе утро", – написал глава государства.
Как сообщали новости "Сегодня", президент посетил военных на передовой 8 апреля. Он туда отправился в связи с обострением ситуации на фронте и участившейся гибелью украинских защитников в последние недели. Он там пообщался с бойцами, посетил их столовую и раздал подарки с госнаградами.
Также Зеленский считает, что представители власти должны бывать на Донбассе хотя бы по очереди, ведь это очень важно для бойцов ВСУ. Он также напомнил, что уже с начала этого года погибли 26 военнослужащих.
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