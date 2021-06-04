Записи разговора Медведчука есть в уголовных производствах – Венедиктова

По словам генпрокурора, расследование случаев, о которых говорят в пленке, начали еще до публикации записей

Коллаж "Сегодня"

Опубликованные журналистами Bihus.Info записи разговоров Виктора Медведчука есть в уголовных производствах против нардепа. В них говорится о трех эпизодах, которые расследуют правоохранители.

Об этом рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире "Право на владу".

"Конечно, они (записи. – Ред.) есть в уголовных производствах. Мы сейчас то, что слышим в расследованиях Bihus.Info, там три эпизода", - сказала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что расследование случаев, о которых говорят в пленке, начали еще до публикации записей.

"По первому эпизоду вы уже видите человека в браслете, то есть мы отреагировали. Второй эпизод – это труба. Год назад мы сидели и планировали, как мы будем двигаться по трубе, это большая системная работа. Вы пленки сейчас услышали, а работать мы начали год назад. Третий – это уголь, там тоже есть производство от апреля 2021 года", - добавила она.

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Напомним, в части опубликованных записей Медведчук с российским руководством обсуждал нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Bihus.Info считает, что "главным", которого кум Путина часто вспоминал в своих переговорах, является Петр Порошенко.

Как известно, 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн.

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