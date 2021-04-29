Захарова закатила истерику из-за слов Зеленского об изменении "Минска"

В Москве расценивают заявление Зеленского как отказ Украины от Минских соглашений, хотя сами не выполняют даже первый пункт

Москва обеспокоена заявлением президента Владимира Зеленского о намерении изменить Минские соглашения и привлечь США к "нормандскому формату". Об этом сказала на брифинге спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

В Москве расценивают заявление Зеленского как отказ Украины от Минских соглашений.

"Это вызывает большую тревогу. Если украинские представители в Контактной группе и "нормандском формате" будут руководствоваться именно этой позицией (пересмотр "Минска" и привлечение США к "нормандским" переговорам), то рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе не приходится", – сказала Захарова.

В МИД РФ очередной раз попытались склонить Киев к прямым переговорам с боевиками, чтобы снять ответственность России за развязывание войны.

Отметим, что Москва настаивает на том, что в ОРДЛО нужно сначала провести выборы под дулами автоматов, боевикам Киев должен дать полную амнистию и только потом передача Украине контроля над границей. В то же время РФ не выполняет даже первый пункт документа – прекращение огня. Киев же настаивает на выводе российских войск с Донбасса, разоружении боевиков, передаче контроля над ОРДЛО и только потом будут выборы. Читайте подробнее в нашем материале, почему инициативу Зеленского эксперты считают важной.