Яценюк: Если бы Украина была уже в НАТО, Россия никогда бы не напала

Арсений Яценюк / Фото: Сегодня

Если бы Украина еще в 2008 году стала членом НАТО, то Россия никогда не напала бы на нашу страну и на оккупировала Крым. Сегодня наша страна демонстрирует противостоянием России, что как никто другой заслуживает членства в Альянсе. Об этом сказал во время молодежного Киевского форума по безопасности премьер-министр Украины 2014-2016 годов, председатель КФБ Арсений Яценюк.

Чего бы удалось избежать, если бы мы уже были в Альянсе:

Россия никогда бы не напала на Донбасс и Крым;

Россия никогда бы не сбила самолет МН-17 над Донбассом;

не погибли бы тысячи украинцев с оружием в руках, защищая страну.

Яценюк подчеркнул, что НАТО – это не военный блок, это союз демократических стран, которые борются за ценности свободного мира: более 50% мировой экономики принадлежит странам-членам Альянса, а ежедневно около 3 миллионов военнослужащих охраняют мир, стабильность и спокойствие на континенте. Общий объем финансирования на оборону стран НАТО превышает 1 трлн долларов.

Читайте также: Зеленский созвонился со Столтенбергом перед саммитом НАТО: что обсуждали

"Украина заслуживает (вступить в НАТО. – Ред.) хотя бы потому, что продемонстрировала, как она борется за свое будущее, за свою свободу и независимость. Мы охраняем границы стран-членов НАТО. Мы боремся за свою свободу и за свободу наших партнеров по Альянсу. Мы доказали, что с оружием в руках защищаем демократию. Будущее НАТО крайне важно для Украины. И будущее Украины крайне важно для НАТО", – сказал политик.

Реклама

Он напомнил, что уже прошло 13 лет, как Украина обратилась к НАТО о предоставлении ей ПДЧ, но до сих пор его не получили. Но в то же время за последние годы поддержка вступления Украины в НАТО невероятно возросла.

"Помню те времена, когда уровень поддержки идеи членства Украины в НАТО не превышал 10-12%. Сегодня, если бы вопрос о членстве Украины в Альянсе был выставлено на референдум, более 60% украинцев сказали бы: "НАТО – да, мы за НАТО", – резюмировал Яценюк.

Как мы уже писали, Яценюк напомнил Путину, что Украина уже давно получила гарантии вступления в НАТО.