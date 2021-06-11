Яценюк: Владимир Путин, вам дали гарантии – Украина будет членом НАТО

Украина получила гарантии вступления в НАТО еще в 2008 году, а сейчас очень рассчитывает на принятие политического решения о предоставлении нам Плана действий по членству в Альянсе, поскольку Европа и Украины нужны друг другу в противостоянии российской агрессии. Об этом сказан во время молодежного Киевского форума по безопасности премьер-министр Украины 2014-2016 годов, председатель КФБ Арсений Яценюк.

Реклама

Он напомнил, что в 2008 году во время Бухарестского саммита НАТО было принято решение, что Украина будет членом Альянса. Он напомнил слова Путина, что якобы "им никто не дал гарантий, что Украина не станет членом НАТО".

"Путин, наверное, плохо читает. Владимир Владимирович, вам дали гарантии – Украина будет членом НАТО. Это написано в резолюции 2008 года Бухарестского саммита. Вам уже все ответили. Так же в резолюции есть прямая речь о том, что Украина и Грузия получат План действий по членству в НАТО", – сказал Яценюк.

Читайте также: Ракеты из Украины долетят за 10 минут: у Зеленского отреагировали на слова Путина

Политик подчеркнул, что на границах Украины "поселилось зло", а чтобы побороть его НАТО и Украина должны объединиться

Реклама

"Зло живет в Кремле – его фамилия Путин и вся российская машина. Зло живет в Минске – его фамилия Лукашенко, который находится полностью под властью Путина, который уничтожает людей. И это зло угрожает нам. Чтобы побороть это зло, мы должны быть вместе. И это должны осознать наши западные партнеры. Они не справятся без нас, мы не справимся без них … Седьмой год мы получаем поддержку от Запада и седьмой год мы ожидаем, когда Запад примет политическое решение о предоставлении Плане действий относительно членства Украины в НАТО", – сказал глава КФБ.

Яценюк добавил, что мало кто верил, что Украина выстоит в противостоянии с Россией или получит безвиз с ЕС, а теперь уверен, что Украина станет членом НАТО и ЕС.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Путин рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Президент России допускает, что Украина действительно может вступить в Альянс, и в этом ничего смешного нет.