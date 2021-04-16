"Я позвонил – мне не ответили": Зеленский рассказал об отказе Путина

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что российский коллега Владимир Путин отказался от предложения провести телефонный разговор.
Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro, текст которого опубликован на сайте ОПУ.
На вопрос, действительно ли Путин отказался от предложения переговоров, президент Украины ответил: "Да, это правда".
"Я запросил, когда погибли четверо наших воинов и двое были ранены. Я попросил руководителя Офиса связаться (с президентом Российской Федерации. – Ред.), я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор – разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я же помню", – сказал Зеленский.
Глава государства считает это показателем того, что Россия не хочет заканчивать войну.
"На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил – мне не ответили. На сегодняшний день такой ответ", – подчеркнул он.
Как сообщали новости "Сегодня", в Кремле отрицали, что был запрос из Киева на переговоры. Более того, там уверены, что Путину есть что сказать Зеленскому.
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