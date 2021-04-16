"Я позвонил – мне не ответили": Зеленский рассказал об отказе Путина

Украинский президент пытался связаться с Путиным, но в Кремле утверждают, что к ним никто не обращался

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что российский коллега Владимир Путин отказался от предложения провести телефонный разговор.

Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro, текст которого опубликован на сайте ОПУ.

На вопрос, действительно ли Путин отказался от предложения переговоров, президент Украины ответил: "Да, это правда".

"Я запросил, когда погибли четверо наших воинов и двое были ранены. Я попросил руководителя Офиса связаться (с президентом Российской Федерации. – Ред.), я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор – разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я же помню", – сказал Зеленский.

Реклама

Глава государства считает это показателем того, что Россия не хочет заканчивать войну.

"На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил – мне не ответили. На сегодняшний день такой ответ", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", в Кремле отрицали, что был запрос из Киева на переговоры. Более того, там уверены, что Путину есть что сказать Зеленскому.