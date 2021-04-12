Путину есть, что сказать Зеленскому: в Кремле объяснили "отказ" от переговоров

Песков отреагировал на заявления из Киева, что Путин отказался от разговора с Зеленским

После заявлений Киева об отказе президента РФ Владимира Путина от переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, в Кремле цинично заявляют, что даже не получали таких предложений.

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Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

"Нет, в последние дни я не видел никаких запросов, мне неизвестно, чтобы были в последние дни какие-то запросы", – сказал спикер Кремля.

На уточняющий вопрос, есть ли Путину что сказать Зеленскому, Песков ответил: "Есть — по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны в Донбассе".

Напоследок он снова цинично обвинил Киев в эскалации напряженности на фронте.

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Как сообщали новости "Сегодня", после серьезного обострения на фронте в конце марта Офис президента запрашивал переговоры со всеми участниками "нормандского формата", в том числе и с Путиным. Вот только Кремль, как утверждают на Банковой, отказался от телефонного разговора. В то же время у Зеленского объяснили, почему Путин отказывается от "нормандской встречи".

Видео: Сегодня

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