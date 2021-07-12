"Я не употреблял наркотики – это провокация": Юрченко оправдался за ДТП во Львове

Началось все с того, что у депутата во Львове сломался кондиционер в машине, и он поехал его ремонтировать, но неожиданно попал в неприятную ситуацию

Юрченко попал в ДТП - оказывается, был под кайфом. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Александр Юрченко после скандального ДТП во Львове признал, что действительно попал в легкую аварию, но категорически отрицает, что был под наркотиками. Более того, он обвинил в провокации человека, который якобы на него "налетел".

Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

По его словам, у него во Львове в автомобиле сломался кондиционер и поехал в СТО для его починки, но в центре города попал в неприятную ситуацию.

"Сдавал задом. Неожиданно какие-то крики, может я как-то ответил. Выбегает человек и начинает бегать вокруг автомобиля с телефоном. Чтобы его остановить, подхожу, взял его телефон. Был уверен, что это какая-то провокация, потому что человек неожиданно начинает агрессивно себя вести. Этот человек не просто оскорбляет, а ведет себя, будто он хозяин Львова – угрозы, оскорбления, после чего люди, которые собрались, начинают извиняться за поведение этого человека", – сказал Юрченко и добавил, что действительно его "Мустанг" немного задел другой автомобиль.

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После того, как на место ДТП прибыл начальник местной полиции, они отправились в медицинский центр сдавать анализы, а происходило это под присмотром полицейских.

"Я знаю, что ничего не употреблял. Или подсыпали (наркотики), или это было как-то спланировано. Даже не было мысли, что врачи сфальсифицируют анализы народного депутата в присутствии правоохранительных органов … Я не употреблял наркотики никогда в жизни", – сообщил Юрченко.

По словам парламентария, он сдал анализы в нескольких лабораториях Киева, и ни в одной из них в его крови не были найдены запрещенные вещества.

Как сообщали новости "Сегодня", оказалось, что нардеп Юрченко был под наркотиками во время ДТП – это подтвердила экспертиза. Он отрицал выводы врачей и отказался подписывать протокол.

Юрченко возвращается в Киев со Львова на своем "Мустанге":