"Я не вживав наркотики – це провокація": Юрченко виправдався за ДТП у Львові

Почалося все з того, що у депутата у Львові зламався кондиціонер в машині і він поїхав його ремонтувати, але несподівано потрапив у неприємну ситуацію

Юрченко потрапив у ДТП - виявляється, був під кайфом. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Олександр Юрченко після скандального ДТП у Львові визнав, що дійсно потрапив у легку аварію, але категорично заперечує, що був під наркотиками. Більш того, він звинуватив у провокації людину, яка нібито на нього "налетіла".

Відповідне відео він опублікував у Facebook.

За його словами, у нього у Львові в автомобілі зламався кондиціонер і він поїхав на СТО для його лагодження, але в центрі міста потрапив у неприємну ситуацію.

"Здавав задом. Несподівано якісь крики, може, я якось відповів. Вибігає людина і починає бігати навколо автомобіля з телефоном. Щоб його зупинити, підходжу, взяв його телефон. Був упевнений, що це якась провокація, тому що людина несподівано починає агресивно поводитися. Ця людина не просто ображає, а поводиться, ніби він господар Львова – погрози, образи, після чого люди, які зібралися, починають вибачатися за поведінку цієї людини", – сказав Юрченко і додав, що дійсно його "Мустанг" трохи зачепив інший автомобіль.

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Після того, як на місце ДТП прибув начальник місцевої поліції, вони вирушили у медичний центр здавати аналізи, а відбувалося це під наглядом поліцейських.

"Я знаю, що нічого не вживав. Або підсипали (наркотики), або це було якось сплановано. Навіть не було думки, що лікарі сфальсифікують аналізи народного депутата у присутності правоохоронних органів... Я не вживав наркотики ніколи в житті", – повідомив Юрченко.

За словами парламентарія, він здав аналізи у декількох лабораторіях Києва, і ні в одній з них в його крові не було знайдено заборонені речовини.

Як повідомляли новини "Сьогодні", з’ясувалося, що нардеп Юрченко був під наркотиками під час ДТП – це підтвердила експертиза. Він заперечував висновки лікарів і відмовився підписувати протокол.

Юрченко повертається до Києва зі Львова на своєму "Мустангу":