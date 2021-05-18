Я не представлял, что будет так сложно – Степанов перед голосованием за отставку

Министр также прокомментировал провал кампании по вакцинации, из-за которого его могут сегодня отправить в отставку

Максим Степанов в Верховной Раде / Фото: УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов, накануне голосования за свою отставку, заявил, что Украина прошла три волны пандемии, и сейчас система здравоохранения готова к любым вызовам.

Об этом сообщает "Украина 24".

Глава ведомства отметил, что год назад, когда он занял свой пост, никто не понимал что нужно делать.

"Скажу честно, даже я себе не представлял, что будет так сложно, что мы понесем такое количество потерь. Но мы прошли все эти три волны, было сложные, критические моменты. Но мы прошли, и сейчас система здравоохранения готова к любым вызовам", – отметил он.

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Степанов также прокомментировал провал кампании по вакцинации, из-за которого его могут сегодня отправить в отставку.

"Конечно, за всю эту работу я не снимаю ответственность, несу ее я. Но вы видите что происходит в мире. Например, мы 8,1 млн доз должны были получить в течение двух кварталов. На сегодня мы имеет 2 млн 306 тыс. доз. Вы видите, что все дела, по сути, передвинулись на два месяца. Такая ситуация происходит во многих странах мира", – добавил министр.

Как мы уже писали, Степанов не писал заявление на отставку – на его увольнение в Раду представление внес премьер-министр. В "Слуге народа" и сам глава правительства называли главной причиной отставки главы Минздрава – провал вакцинации. Читайте подробнее в нашем материале, чем не устроил Степанов "Слугу народа" и кто станет новым министром.

Тем временем врачи просят не увольнять Степанова и пригрозили "крайними мерами".