Вызвали даже двух министров: "Слуга народа" собирается на важное заседание

Корниенко говорит, что у "слуг народа" нет четкой позиции по законопроекту о легализации конопли в медицинских целях

У "слуг народа" намечается важная дискуссия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Сегодня вечером фракция "Слуга народа" соберется на заседание, на котором обсудят ряд важных законопроектов, в том числе и налоговый №5600 об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений. Для этого пригласили министров экономики и финансов. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

По словам главы фракции Давида Арахамии, представители Кабмина должны разъяснить членам фракции все новации, предусмотренные этим законопроектом, перед голосованием "слуг" в сессионном зале.

"Мы вызвали на фракцию первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко. Все понимают, что эта законодательная инициатива (№5600) является дискуссионной в обществе, а, следовательно, и среди депутатов, как представителей общества", – сказал он.

Также на фракции планируют обсудить такие законопроекты:

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о совершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером которых является государство (№5593-д);

о легализации медицинского каннабиса (№5596);

(№5596); о налогообложении товаров, пересылаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях (№4278);

о стимулировании развития отрасли электротранспорта в Украине (№3476 и №3477);

ряд экозаконопроектов, а также обсудят проблематику телеиндустрии с представителями отрасли.

"Несмотря на последнюю пленарную неделю летом, на повестке дня будет много важных инициатив из списка "домашнего задания" – "Слуги народа" настроены выполнить его полностью. Поэтому кроме очередных заседаний состоятся и внеочередные. Кроме того, в парламентском зале будут рассматривать некоторые инициативы, по которым нет единой позиции у членов фракции. Например, по медицинскому каннабису. Поэтому мы должны их обсудить, чтобы выйти на общее видение перед голосованием", – отметил глава партии Александр Корниенко.

Как сообщали новости "Сегодня", на 13 июля президент Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады – рассматриваться будут всего пять вопросов.

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