"Вы больше на моль похожи": Добкин грубо ответил "слуге народа" и предложил ей "подрезать язык"

Нардеп сказала, что Добкин якобы пытался созывать сепаратистские съезды, на что тот резко отреагировал

Михаил Добкин грубо ответил "слуге народа" в прямом эфире / Фото: Сегодня

Бывший народный депутат и кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин вместо того, чтобы ответить на вопрос нардепа от партии "Слуга народа" Галины Янченко о принадлежности Крыма и российской агрессии, назвал ее "молью", которой "в хорошем обществе язык бы стоило подрезать".

В эфире "Украины 24" нардеп сказала, что Добкин якобы "пытался созывать сепаратистские съезды".

"Если бы Добкин был уверен, что Россия является агрессором, и несет угрозу для национальной территориальной целостности Украины, он бы в свое время не пытался созывать сепаратистские съезды, которые к счастью, так и не состоялись в Харькове", - сказала Янченко.

В свою очередь Добкин сказал, что та "несет ахинею и вранье".

Реклама

"Я о вашей фигуре говорить не буду, потому что ее нет. Не в буквальном смысле, а политическом. Вы пока, извините, больше на моль похожи, чем на фигуру политическую. Что касается сепаратистского съезда, я думаю, что в хорошем бы обществе, вам бы за такие слова язык подрезали. Потому что вы несете полную ахинею и вранье. Если у вас есть фантазии на этот счет, вы попытайтесь заниматься самообразованием. Вы очень смешно и глупо выглядите даже на фоне не совсем умных ваших коллег в Верховной Раде. Вы особенная какая-то", – возразил Добкин.

Напомним, что недавно из-за событий 2014 года разгорелся скандал между Добкиным и бизнесменом Павлом Фуксом.

Кроме того, во время перепалки депутатом Рады Юлией Клименко в прямом эфире Добкин вынудил ее снять одежду "цветов Партии регионов".