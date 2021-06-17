"Украина вступит в НАТО, но потеряет Донбасс и Крым?" – в чем заключается план Байдена

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден встретились в Женеве. Фото: REUTERS/Denis Balibouse/Pool

В среду, 16 июня, на вилле Ла-Гранж в Женеве состоялась встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Переговоры продолжались более трех часов и в результате, как и прогнозировал "Сегодня", мировые лидеры не подписали никаких договоренностей и не пришли к соглашениям по глобальным вопросам и, в частности, по украинской теме. СМИ и политики заявили, что ожидали от саммита большего, а политологи утверждают – диалог между Москвой и Вашингтоном еще не закончен.

Как прошли переговоры Байдена с Путиным?

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры президентов прошли "приблизительно так, как и ожидала российская сторона", а в Белом доме отметили, что дискуссия между Байденом и Путиным была неконфронтационной.

Высказался по поводу переговоров и бывший президент США Дональд Трамп, который встречался в похожем формате с Путиным в 2018 году. Он сказал, что Вашингтон ничего не получил от саммита в Женеве, а Россия, наоборот, оказалась в выигрыше.

Трамп скептически оценил достижения Байдена на саммите с Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"

Что говорят о встрече западные СМИ и политики?

Мировая пресса отметила, что самым ценным в саммите можно считать только сам факт его проведения, так как по существу стороны лишь очертили друг другу границы дозволенного. Однако нельзя забывать, что, инициируя встречу, Байден преследовал свои собственные цели и вполне доволен результатами. Об этом, в частности пишет американская газета The New York Times. "Я сделал то, ради чего приехал", – цитирует издание президента США.

На пресс-конференции после встречи Байден уточнил, что, разумеется, не было никаких прямых угроз, но у Путина не осталось сомнений в готовности США мощно ответить на недружественные шаги.

Британская Guardian обратила внимание на то, что Байден все время был начеку и четко показал президенту РФ свои позиции. "И хотя Байдену прошедший саммит дался не легко, он уверен, что свою главную мысль донес до оппонента превосходно", – отмечает издание.

Тем не менее, уже после завершения встречи на высшем уровне лидеры республиканцев раскритиковали поведение президента США. По словам бывшего главы Госдепартамента Майка Помпео, Байден совершил ошибку, отказавшись проводить совместную пресс-конференцию с Путиным.

"Он позволил ему выступить, распространяя российскую пропаганду, и создать видимость равенства между США и Россией", – сообщил он в эфире Fox News, упомянув, что российский лидер сравнил действия оппозиции в РФ с попыткой штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января.

Майкл Помпео. Фото: Saul Loeb/Pool via REUTERS

По мнению некоторых политиков в Вашингтоне, Джо Байден делает Путину слишком большие уступки и так до сих пор и не понял, что представляет собой российский президент. Так конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, накануне саммита заявил, что Байден сделал слишком много уступок Путину, не получив ничего взамен. "В том, что касается трубопровода "Северный поток-2", он сделал огромный подарок, позволив Путину завершить строительство, и поставив европейские страны в энергетическую зависимость от России", – сказал член комитета Конгресса по международным делам в интервью газете New York Post.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, в свою очередь, обвинил президента США в "просчетах" при подготовке встречи с Путиным. "Он так и не понял, кто такой Путин", – сообщил законодатель в эфире Fox News, уточнив, что Байден не смог оказать давление на российского лидера в том, что касается преследования оппозиции в России.

В то же время, демократы в Конгрессе посчитали, что глава Белого дома смог добиться своих целей на встрече с российским лидером. "Я была полностью удовлетворена тем, как президент Байден противостоял Владимиру Путину, и ясно дал ему понять, что его администрация не оставит без ответа действия России", – заявила сенатор-демократ Джин Шахин.

По мнению украинских политологов, Байден не уступал Путину, а дипломатично продемонстрировал свои позиции. Об этом "Сегодня" говорит магистр государственного управления Владимир Воля. Эксперт подчеркнул, что обвинения Байдена в уступчивости Путину звучат в основном из уст сторонников экс-президента США Дональда Трампа.

"Они пытаются показать, что Байден ведет более слабую политику в отношении России, чем Трамп. Но в данном случае это не так. Байден обозначил свои цели и четко показал свои позиции, в том числе и в отношении Украины", – говорит Воля.

Байден строит новую систему коллективной безопасности?

Какую же цель поставил себе Байден? По мнению политолога Андрея Ермолаева, Байден хочет построить новую систему коллективной безопасности в Европе. Согласно этой системе, Украина может войти в НАТО и ЕС, при этом потерять Донбасс и Крым. В таком случае, по мнению эксперта, Россия больше не будет противодействовать, как она делала с 2014 года.

"Что касается Украины, здесь, мне кажется, создана ситуация, в которой начнется признание нового положения вещей. И частью этого нового положения вещей является прекращение минской "Нормандии", постепенная легитимизация новообразований на Донбассе. И вопрос будет состоять в другом: как строить отношения с этим новообразованным Донбассом", – говорит Ермолаев, добавив, что в данное время разрабатываются новые правила игры европейской и евразийской безопасности.

Джо Байден дал пресс-конференцию. Фото: REUTERS/BRV

К слову, во время пресс-конференции после встречи с Байденом в Женеве Владимир Путин акцентировал внимание на Минских соглашениях и легитимизации Донбасса. При этом Путин подчеркнул, что донес свое видение разрешения проблемы до американского коллеги. Возможно, именно такой вариант развития события и обсуждали мировые лидеры.

Войдет ли Украина в НАТО и ЕС без Донбасса и Крыма?

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев уверен, что американцы не отдадут России Крым и Донбасс даже в обмен на согласие РФ относительно вхождения Украины в НАТО и ЕС.

"Байден подчеркнул, что США поддерживает территориальную целостность Украины. Несмотря на то, что американский президент допустил возможность вступления Украины в НАТО и ЕС без Донбасса и Крыма, это не значит, что он согласился отдать данные регионы. Они останутся в Украине, но конфликты из-за них будут на паузе. Это некий немецкий вариант. Похожая ситуация была, когда в НАТО сначала вступила ФРГ, а позже присоединилась ГДР", – объясняет Карасев.

По его мнению, такой вариант вполне вероятен в случае, если Минские соглашения окончательно зайдут в тупик и не будет найдено другого дипломатического решения проблемы.

Глава Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко также отмечает, что Украина сможет вступить в Альянс и Евросоюз без Донбасса.

"Такой сценарий возможен, но Донбасс и Крым все равно будут оставаться территориями Украины. Иначе быть не может. Никто не согласится отдать их России. Никаких заявлений о таких планах от западных партнеров не поступало. Уверен, для ЕС и США такой сценарий неприемлем и невозможен", – подчеркнул Фесенко.

По словам директора Украинского института политики Руслана Бортника, заявление о возможности вступления Украины в НАТО и ЕС без Донбасса – это ответ Байдена Путину на его заявление о "красных линиях".

"Если Россия попытается удержать Украину от интеграции в НАТО и ЕС, акцентируя внимание на донбасском конфликте, западные партнеры могут проигнорировать статус кво и принять Украину без Донбасса. В любом случае, после встречи Путина и Байдена будет перезагрузка в отношениях России и США, диалог президентов еще не закончен", – говорит Бортник.

Владимир Путин и Джо Байден провели встречу. Фото: REUTERS/ELO

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по словам Джо Байдена, российский лидер Владимир Путин не стремится к новой холодной войне.

Все подробности – в спецтеме Встреча Байдена и Путина: все подробности.

Все подробности в спецтеме Встреча Байдена и Путина: итоги