Встреча в "нормандском" формате может пройти на Донбассе на передовой

Анонсированная президентом Владимиром Зеленским встреча советников глав государств "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) может пройти на линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе в своем Telegram-канале.

Сегодня, 19 апреля, состоялась встреча советников глав государств "Нормандской четверки" в режиме видеоконференции и все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, сказано в сообщении.

Главным вопросом встречи стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Даже прозвучало интересное предложение – провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях.

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Конкретные меры, которые бы могли усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в Подгруппе по безопасности ТКГ, соответствующее заседание которой запланировано на завтра, 10:00.

Как сообщали новости "Сегодня", Франция и Германия представили новый мирный план по Донбассу – своеобразную дорожную карту по выполнению договоренностей, и этот документ одобрен Киевом. Также в Украине назвали три варианта для России по этому плану.

Видео: Сегодня