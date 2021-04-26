Зеленский поручил готовить встречу с Путиным: в Кремле ответили (обновлено)

Украинский лидер отметил, что готов обсудить с Путиным положение русскоязычного населения и православной церкви, если эти вопросы будут стоять на повестке дня

Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится.

Об этом он заявил во время пресс-конференции на Чернобыльской АЭС.

"Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится. Я предложил встретиться на Донбассе. Президент РФ подтвердил желание встретиться, но предложил это сделать в Москве. Я уже поставил задачу руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связался с Администрацией Путина и они нашли понимание, термины и место, где мы можем встретиться", – сказал Зеленский.

По словам президента, главное суть встреча, а место и время ее проведения – "это уже детали".

Украинский лидер также отметил, что готов обсудить с Путиным положение русскоязычного населения и православной церкви, если эти вопросы будут стоять на повестке дня.

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"Я считаю, что это продолжение информационного нарратива по поводу ущемления русскоговорящих людей. Я не вижу в этом никакой проблемы. Но если эти вопросы тоже стоят на повестке, то обсудим и это", – добавил глава государства.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков не назвал возможное время и место проведения встречи президентов Украины и России.

"Нет, пока деталей нет", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее президент РФ Владимир Путин ответил на предложение встречи от украинского лидера. Он отметил, что если тот хочет обсуждать двусторонние отношения, то его готовы принять в Москве. Самое главное о встрече политиков читайте в материале "Сегодня".