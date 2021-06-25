Встреча с Путиным под угрозой: реакция Кремля на новые санкции Зеленского

Зеленский не просто нанес санкционный удар по России, но сделал это по ближайшему окружению Путина

Песков не доволен действиями Зеленского. Коллаж "Сегодня"

Веденные президентом Владимиром Зеленским санкции против российских компаний и олигархов могут сорвать возможную встречу с российским лидером Владимиром Путиным и подписание нового контракта на транзит российского газа.

Об этом намекнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Он считает, что в действиях украинских властей много непонятного.

"Вчера Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний, разных физических и юридических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи (Путина и Зеленского), то, конечно, возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то можно понять шаги Киева, которые имели место вчера", – сказал Песков.

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Также он намекнул, что могут быть проблемы с транзитом газа из-за санкций против главы "Газпрома" Алексея Миллера.

"Украина заинтересована в продолжении транзита газа и объявляет санкции против Алексея Миллера. А кто будет подписывать контракт? С кем вести переговоры? Поэтому вопросов больше, чем ответов", – подчеркнул спикер Кремля.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Зеленский сделал новое заявление о возможной встрече с Путиным. По его словам, сейчас мяч на стороне России, а Киев ждет "пас".