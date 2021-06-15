"Впервые за 300 лет". Зеленский поблагодарил Швецию за Конституцию Орлика

Президент Украины второй раз за год принял в Киеве главу ОБСЕ / Фото: Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Они обсудили ряд важных для Украины вопросов:
- ситуацию с безопасностью на востоке и у границ страны;
- высокий уровень военной угрозы для Украины;
- пути укрепления безопасности во всем Черноморском регионе.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Трехсторонняя контактная группа должна восстановить полноценную работу, а также отметил важность мониторинга СММ ОБСЕ временно неподконтрольной части российско-украинской границы, в оккупированном Крыму и в Азово-Черноморском регионе.
Президент Украины второй раз за год принял в Киеве главу ОБСЕ / Фото: Офис Президента Украины
Также президент признал усилия, которые Швеция уделяет для мирного урегулирования в Украине, отметив, что этот визит Линде в Украину стал вторым с начала года – предыдущий состоялся еще в январе.
Помимо этого, Владимир Зеленский передал слова благодарности за то, что Стокгольм разрешил временно предоставить Киеву оригинал Конституции гетмана Пилипа Орлика.
"Впервые за 300 лет этот атрибут нашей государственности снова будет в Украине. Это очень дружеский жест Швеции, который мы очень ценим", – сказал глава государства.
Напомним, ранее в этот день с Анн Линде встретился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который рассказал ей, что Украина категорически против прекращения миссии ОБСЕ на Донбассе.
Во время своего прошлого визита в Украине Линде призвала не возвращать оккупированный Донбасс силовыми методами, как это произошло в Нагорном Карабахе.
О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:
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