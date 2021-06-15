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Россия угрожает закрыть миссию ОБСЕ на Донбассе – Украина категорически против

15 июня 2021 15:55

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

31 июля истекает срок мандата миссии ОБСЕ на российских пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк" – наблюдателей могут выгнать навсегда

Глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на возможное прекращение работы миссии на российских пунктах пропуска. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на возможное прекращение работы миссии на российских пунктах пропуска. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские власти добиваются продления мандата миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на границе с Россией. Действие мандата миссии истекает в конце июля.

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Об этом на брифинге с главой ОБСЕ Анн Линде 15 июня заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"В мае Россия заставила ОБСЕ сократить продолжительность мандата миссии на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной. А сейчас угрожает полным закрытием этих миссий… Украина настаивает, что эта миссия должна продолжить работу и после 31 июля", – отметил министр, обвинив РФ в том, что Кремль хочет помешать работе наблюдателей.

Он отметил, что в Киеве высоко ценят усилия ОБСЕ по мирному урегулированию на Донбассе, включая работу специальной миссии организации и медиацию переговоров.

Кулеба выразил сожаления по поводу презрительного отношения российских властей к ОБСЕ. В частности, Москва не объяснила концентрацию своих войск на границе с Украиной в рамках Венского документа, подорвала доверие к организации, выйдя из Соглашения об открытом небе.

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"Шантаж и презрение России к ОБСЕ может остановить только принципиальная позиция и действия этой организации, и Украина всегда будет поддерживать позицию ОБСЕ в этой борьбе", – добавил глава МИД.

Напомним, в апреле Совместная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе сообщила о новых препятствиях, которые создают их работе боевики – глушат беспилотники и обыскивают прицепы и автомобили.

Больше о том, что еще обсуждают в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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