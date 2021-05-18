Ляшко – новый глава Минздрава? Кого поддержит "Слуга народа"

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На должность главы Минздрава партия "Слуга народа" будет выдвигать кандидатуру главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.

По его словам, основными вызовами для нового министра станут "ускорение и отлаженный процесс вакцинации населения, введение паспорта вакцинации, решения неотложных вопросов медицинской системы и введение страховой медицины".

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Арахамия отметил, что так называемый "испытательный" срок для нового министра составляет полгода.

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