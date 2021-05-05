Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что личные контакты между политиками добавляют важные детали к рациональному знанию, которое и так имеется

Фото: Twitter / SecBlinken

Вечером 5 мая в Киев приедет госсекретарь США Энтони Блинкен. Уже 6 мая он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой и представителями украинского гражданского общества. "Сегодня" выяснял, о чем будут говорить лидеры Украины с главой Госдепа США.

Экономика и поддержка реформ

"Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев продуман таким образом, чтобы на разных уровнях подтвердить безусловную неизменность поддержки Украины со стороны Америки", – говорит советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк напоминает, что стратегические отношения между нашими странами – наполнены реальным содержанием и не являются просто красивой формулировкой. По словам Михаила Подоляка руководство нашей страны планирует обсудить с Блинкеном такие темы:

Интеграция Украины в Евроатлантическое содружество;

Сотрудничество в сфере безопасности и обороны;

Прямые коммуникации на политическом уровне;

Синхронизированное взаимодействие в международных организациях;

Экономическое сотрудничество;

Поддержка реформ в Украине;

Подоляк подчеркивает, что визит Энтони Блинкена в Украину безусловно важен с точки зрения обсуждения наметившейся деэскалации военного конфликта с Россией, в котором американские партнеры приняли непосредственное и активное участие.

Кроме того, перед будущим саммитом президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина (по предварительной информации она должна состоятся в июне, – прим. Сегодня) – личные встречи госсекретаря США с руководством Украины, помогут ему лучше понять ситуацию и потребности нашей страны. А так же, уточнить и синхронизировать общие позиции двух государств по Донбассу и Крыму.

"Личные контакты всегда добавляют к рациональному знанию, которое уже есть у американской стороны, необходимую эмоциональную окраску и детализацию ключевых акцентов", – говорит Подоляк.

Заставить Москву придерживаться своих обязательств

Как сообщал сайт "Сегодня", США неоднократно заявляли о своей поддержке Украины в конфликте с Росиией. Накануне визита в Киев глава Госдепартамента США написал в Twitter:

"Нам нужно работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлечь Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление, чтобы Москва придерживалась своих международных обязательств".

Америка так же предупредила Москву, что пристально следит за процессом отвода войск РФ от Украины.

"США играют решающую роль в сдерживании российской агрессии, – объясняет ситуацию "Сегодня" политолог Владимир Фесенко. – Визит Блинкена в Украину является проявлением честных партнерских отношений. Это значит, что Украина важна для США".

Деэскалация с Россией останется главной темой

Не стоит так же исключать, что во время визита Энтони Блинкена в Киев пойдет речь и о смене неоправдавшего себя Нормандского формата. Как известно, США не принимали участия в Нормандском формате более 6 лет. Однако, ранее вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников допускал, что США смогут участвовать в переговорах по урегулированию конфликта.

А президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США должны повлиять на то, чтобы Украина стала членом НАТО. По его словам, если Америка видит Украину в НАТО, глава Белого дома Джо Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и завершить конфликт на Донбассе. Поэтому, возможно, что во время встречи с Блинкено будет обсуждаться и тема "Северного потока-2".

"Украине важно, чтобы США не снимали санкции против Северного потока – 2", – говорит, профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

В то же время, по словам, Владимира Фесенко, будут затронуты и другие темы. Представитель США наверняка будет интересоваться вопросами антикоррупционной политики и реформами энергетического сектора. Но тема дэескалации конфликта с Россией все – таки останется основной.

Ранее "Сегодня" сообщал, что у госсекретаря Энтони Блинкена есть украинские корни. Его семья жила в Золотоноше Черкасской области, затем переехала в Переяслав, оттуда – в Киев. Во время визита Блинкена будет сопровождать Виктория Нуланд, которая прекрасно разбирается в украинском вопросе. Примечательно, что украинские корни есть и у нее. Читайте подробнее, кто такая Нуланд и чем для Украины важно ее назначение.