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Не признаем оккупацию Крыма. О чем говорили Зеленский и президент Турции

10 апреля, 20:27

Татьяна Очеретяная

Президенты подписали два документа

В Турции закончилась встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президенты подписали рамочное соглашение о строительстве жилья для крымских татар.

Об этом сообщает "Сегодня".

Зеленский пригласил Эрдогана принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа.

"Это станет мощным сигналом, что Украина и ее партнеры решительно настроены в вопросах деоккупации Крыма", – отметил Зеленский.

Эрдоган подчеркнул, что Турция поддерживает суверенитет Украины.

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"Турция неуклонно поддерживает независимость и государственный суверенитет Украины. Еще раз осуждаем незаконную аннексию Крыма. Поддерживаем создание Крымской платформы для объединения народа Украины", – по итогам встречи с Зеленским заявил Эрдоган.

Встреча закончилась подписанием таких документов между Украиной и Турцией:

Также президенты обсудили важные вопросы для сотрудничества между странами:

После встречи Зеленский поблагодарил Эрдогана за спасение пяти украинцев после аварии сухогруза Arvin.

"Поступок береговой охраны Турции – один из тысячи эпизодов нашей дружбы и надежных взаимоотношений", -написал глава Украины в Twitter.

Напомним, ранее Зеленский был с визитом в Турции в октябре 2020 года. Тогда он договорился с Эрдоганом усилить сотрудничество и вместе бороться за возвращение Крыма Украине.

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