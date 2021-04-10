Не признаем оккупацию Крыма. О чем говорили Зеленский и президент Турции

В Турции закончилась встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президенты подписали рамочное соглашение о строительстве жилья для крымских татар.
Об этом сообщает "Сегодня".
Зеленский пригласил Эрдогана принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа.
"Это станет мощным сигналом, что Украина и ее партнеры решительно настроены в вопросах деоккупации Крыма", – отметил Зеленский.
Эрдоган подчеркнул, что Турция поддерживает суверенитет Украины.
"Турция неуклонно поддерживает независимость и государственный суверенитет Украины. Еще раз осуждаем незаконную аннексию Крыма. Поддерживаем создание Крымской платформы для объединения народа Украины", – по итогам встречи с Зеленским заявил Эрдоган.
Встреча закончилась подписанием таких документов между Украиной и Турцией:
- рамочное соглашение о строительстве жилья для крымских татар и отдельных категорий граждан;
- программа сотрудничества в спорте на 2022-2023 года.
Также президенты обсудили важные вопросы для сотрудничества между странами:
- безопасность в Черноморском регионе и консолидация сил по обеспечению стабильности региона;
- защита прав крымских татар и нарушение прав человека в оккупированном Крыму;
- ситуация на Донбассе и поддержка соблюдения Минских договоренностей всеми сторонами конфликта;
- развитие торговли между странами – торговый оборот Украины и Турции хотят развить до 10 млрд долларов в год;
- туризм и возможность путешествовать без паспортов, а только по удостоверению личности;
- инвестиции в Украину, в частности в рамках большой приватизации.
После встречи Зеленский поблагодарил Эрдогана за спасение пяти украинцев после аварии сухогруза Arvin.
"Поступок береговой охраны Турции – один из тысячи эпизодов нашей дружбы и надежных взаимоотношений", -написал глава Украины в Twitter.
Напомним, ранее Зеленский был с визитом в Турции в октябре 2020 года. Тогда он договорился с Эрдоганом усилить сотрудничество и вместе бороться за возвращение Крыма Украине.
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