"В туалет выходить можно?": судья отругал соратников Медведчука

Рабинович и Бойко во время заседания выходили из зала, что заметил судья Вячеслав Пидпалый и резко высказался

Коллаж "Сегодня"

Во время заседания Печерского суда Киева, где рассматривается мера пресечения для Виктора Медведчука, народных депутатов Вадима Рабиновича и Юрия Бойко отчитал судья за то, что они выходили в туалет.

Рабинович и Бойко во время заседания выходили из зала, что заметил судья Вячеслав Пидпалый и резко высказался.

"Уважаемые народные депутаты, если у вас есть такое желание, можете сюда пригласить господина Разумкова (спикера Верховной Рады) – он сядет вместо следственного судьи. Если вы не уважаете суд – что вы тут делаете? Вы демонстрируете всем телеканалам свое неуважительное отношение – как к суду, так и к обществу. Пожалуйста, если вы хотите поговорить – пожалуйста, покиньте зал заседания и разговаривайте на улице. Ваше поведение транслируется", – сказал судья.

На это Рабинович бросил реплику: "Мы в туалет выходили. Можно в туалет выходить?".

Пидпалый объяснил депутатам, что если кто-то хочет выйти – нужно обратиться к судье, и после начала заседания суда в зал никто не имеет права заходить без разрешения следственного судьи.

Как сообщал новости "Сегодня", еще до начала заседания в зале суда нардеп Илья Кива вместе с Рабиновичем поругались с журналистом.