В "Слуге народа" назвали главного кандидата на замену Степанову

Арахамия подтвердил, что депутаты настроены отправить Степанова в отставку – шансов остаться практически нет

Максим Степанов и Виктор Ляшко. Коллаж "Сегодня"

Министр здравоохранения Максим Степанов, скорее всего, будет уволен Верховной Радой. Основная причина – провал вакцинации. Главным кандидатом на его место является главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Об этом на программе "Свобода слова Савика Шустера" рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, премьер-министр Денис Шмыгаль уже подал в Раду представление на увольнение Степанова. Он рассказал, кто, скорее всего, станет новым министром здравоохранения.

"Я думаю, что самым вероятным кандидатом является Ляшко", – сказал глава фракции.

Нардеп подтвердил, что в Офисе президента предлагали министру подать заявление на отставку, однако пока он его не написал.

"Насколько мне сейчас известны настроения во фракции, то с большой вероятностью он будет уволен … В зале тоже много политических партий, которые открыто изъявляли желание снять его с должности", – сказал Арахамия.

Также глава фракции "Слуга народа" объяснил, что главной причиной увольнения Степанова является провал вакцинации, что даже президенту Зеленскому лично приходилось договариваться за вакцины.

"Хочу подчеркнуть, что Ляшко занимался карантином, тестами и там есть много результатов. Вакцинацию забрал на себя лично Степанов и мне кажется – не справился вовремя с этой задачей", – резюмировал Арахамия.

Как утверждает нардеп Алексей Гончаренко, главу Минздрава Максима Степанова вынуждают написать заявление на увольнение, однако он отказывается. Ранее стало известно, что в Раде уже собраны подписи за отставку Степанова.