Россия боится войны с НАТО, но продолжит провокации – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба / Фото: МИД Украины
У России нет никаких шансов в противостоянии с Альянсом, поэтому она будет избегать полномасштабного столкновения со странами-членами НАТО.
Однако РФ продолжит провокации, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Liga.net.
"Но признаков самоубийства, суицидального синдрома я в России не вижу. К полномасштабному столкновению с НАТО они не готовы ни при каких обстоятельствах", – сказал он.
Кулеба считает, что в противостоянии с Альянсом у РФ нет шансов на успех.
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что саммит ЕС – Россия может спровоцировать послабление давления на Москву и смягчение наказания за агрессию против Украины.
Как сообщали новости "Сегодня", накануне лидеры Германии и Франции решили пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит Евросоюза. Макрон и Меркель предложили Брюсселю возобновить европейско-российские саммиты, которые отменили после оккупации Крыма в 2014 году.
Напомним, недавно состоялся саммит НАТО. Лидеры Альянса заявили, что решение о будущем членстве Украины в военном блоке в силе, но напомнили Киеву о "домашнем задании".
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