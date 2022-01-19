В Кремле все наглухо отбитые! "Российским братьям" обещают мясорубку в Украине

Журналист Дмитрий Гордон предупредил РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Прежде чем вторгаться в Украину, российская сторона должна понимать, во что им это выльется. Об этом в эфире "Время Голованова" сказал журналист Дмитрий Гордон.

"Я разговаривал с двумя людьми, которые понимают действительно в международной политике, которые занимали высочайшие посты в Украине, оба они сказали, что Россия нападет. Я не хочу сеять панику, я не верю в то, что Россия нападет. И поскольку российское руководство является наглухо отбитым, я тоже не исключаю такого варианта", – отметил журналист.

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Гордон обратился к россиянам и заявил, что в случае вторжения на территорию Украины Киев даст такой отпор, мало не покажется.

"Я хочу, чтобы наши российские друзья и братья понимали, что если только российская военщина вторгнется на территорию суверенной Украины, она получит небывалый отпор. Стрелять будет все и отовсюду. В Россию пойдут гробы. Ведь вторгаться в страну будет не руководство РФ, а ваши дети, и умирать будут не они – а ваши дети", – сказал он.

Ситуация с русскоговорящими украинцами

В Украине много русскоговорящих граждан, которые не хотят смотреть телевизор и читать новости на украинском языке. В связи с тем, что в стране вступили в силу много нормативных документов, согласно которым украинский язык стал обязательным во многих сферах жизни – это вызывало конфликты и начало раскалывать общество. Дмитрий Гордон считает, что власти должны решить раз и навсегда языковой вопрос и предложил пути решения.

Россию предупреждали о гробах

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что если Россия решится на полномасштабное нападение на Украину, это станет катастрофой для обеих сторон. По его словам, многие российские солдаты будут возвращаться домой в гробах, и это покажут каналы в Facebook, Instagram,Telegram.

Гордон ранее заявлял, что президент РФ Владимир Путин не самоубийца, чтобы идти на полномасштабное вторжение в Украину – в противном случае его ждут здесь огромные потери. А нынешнее военное запугивание не что иное, как шантаж Запада.

Экс-спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что скопление российских войск вблизи Украины не несет угрозы полномасштабного вторжения, но в случае большой войны оккупантов ждут большие потери, которые обернутся катастрофой и для всего путинского режима.

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Будет ли вторжение?

17 января стало известно, что Россия перебрасывает из Восточного военного округа на свои западные границы оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Сейчас у границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. Также была опубликована карта мест дислокации российских войск.

Наиболее вероятный период для вторжения в Украину – вторая половина января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск плюс пройдут переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за погоды.

Российская Федерация может напасть на Украину с территории Беларуси. В Госдепартаменте США заметили подозрительное передвижение российских войск.

Кроме того, CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.