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Стопудовая диверсия! Гордон дал власти совет, что делать с русскоязычными

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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18 января, 16:03
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Не надо насилием заниматься, государство не должно быть насильником, говорит журналист
Журналист Дмитрий Гордон
Журналист Дмитрий Гордон / Фото: Коллаж: Сегодня

Для решения языкового вопроса в Украине власти страны должны найти компромисс. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире "Хард c Влащенко" на телеканале Украина 24.

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"Стопудовая диверсия. Явно российская агентура в руководстве Украины провела решение, чтобы в Харькове – то же самое в Херсоне, Днепре, Одессе – чтобы украинские каналы были платные, а российские бесплатные", – сказал он.

По его словам, в Украине много людей, которые не хотят смотреть телевидение на украинском языке, и ругаться с ними бессмысленно – это не поможет решить проблему.

"Нам нужно определиться, нужны ли нам эти люди. Если нужны – давайте находить с ними компромисс. Если не нужны – давайте дальше их гнуть".

Журналист предлагает, как вариант, надавить экономическими рычагами. Например, кафе на русском языке платит налоги 20%, украиноязычное – 15%; русскоязычная школа – 20%, украинская – 10%.

"Не надо насилием заниматься, государство не должно быть насильником. С людьми надо находить общий язык. У нас таких людей миллионы – это тоже украинцы. Не второй сорт – граждане Украины. Они говорят: "Мы любим украинский язык, но мы и по-русски хотим говорить, смотреть каналы. Ну что нас, расстрелять теперь?" – сказал журналист.

Гордон считает, что государство должно умно подходить к этим вопросам.

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"То, что украинский язык должен быть первым и основным – нет вопросов, но нужно делать это мудро. Не нужно доводить людей до того состояния, когда они скажут: "Я хочу в Россию". Государство должно думать и людей не ломать – помягче нужно быть", – резюмировал он.

В Украине заработали новые правила украинского языка

25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок применения украинского языка в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

16 января 2021 года вступила в силу ст. 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Она гласит, что языком обслуживания потребителей в Украине теперь является только украинский.

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16 января 2022 года в Украине вступила в силу новая норма о печатной прессе. С этого дня печатные СМИ издаются на украинском языке. Использование другого языка возможно при условии, что один тираж газеты или журнала будут выпускать и на иностранном языке, и на государственном. Изменения также коснулись интернет-каталогов. Они теперь должны будут предоставлять информацию на государственном языке. Однако не запрещено дублировать ее и на других языках.

Квоты для ТВ и радио

В 2017 году парламент утвердил проект закона о языковых квотах на телевидении. Для общенациональных и региональных телекомпаний доля передач и фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75%, спустя два года Рада увеличила квоты до 90%. В этом же году были утверждены и квоты для радиостанций.

Скандалы с украинским языком

Русский язык в парламенте

Согласно Регламенту Верховной Рады и закону "О статусе народного депутата Украины", а также языковому закону, нардепы должны разговаривать в парламенте на государственном языке, однако большинство политиков нарушают эти нормы. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступил с предложением, чтобы руководство парламента запретило выступать депутатам в сессионном зале на русском языке или вообще временно выгнать русскоговорящих из ВР.

В Харьковском облсовете депутата Александра Дорошенко исключили из фракции "Евросолидарность" после отказа перейти на украинский язык во время заседания.

Кроме того, в Николаеве депутаты отказались говорить на украинском языке и мэр Сенкевич переводил их речь.

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