Началось! Россияне тайно везут на границу ракеты, которые достают до Киева

Российская Федерация перебрасывает из Восточного военного округа на свои западные границы оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".
Об этом сообщает Conflict Intelligence Team.
Так, во вторник, 11 января, в Twitter опубликовали видео из TikTok, снятое на Дальнем Востоке. На нем опознали 9К720 "Искандер-М", накрытый брезентом.
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"За все время наблюдений мы не видели, чтобы брезентом полностью накрывали какую-то другую технику, кроме этих двух машин комплекса "Искандер-М"", – сообщили в телеграм-канале.
January 11, 2022
На видео от 13 января, снятом в Свердловской области, на железнодорожном составе также заметили "Искандеры", но уже менее скрытые. Также видны тягачи КамАЗ-44108, танки и грузовики.
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На еще одном видео в Tik-Tok заметили автопоезда с контейнерами, в которых также могут находиться ракеты.
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"Согласно косвенной информации из открытых баз данных, эти составы выехали со станции Дивизионная в Улан-Удэ и со станции Биробиджан-2, неподалеку от которых дислоцируются 103-я и 107-я ракетные бригады соответственно. Эти соединения имеют на вооружении "Искандеры" и входят в состав 36-й и 35-й общевойсковых армий — ранее мы замечали движение соединений из этих армий в западном направлении", — заявили в CIT.
Аналитики отмечают, что переброска ОТРК "Искандер-М" не является чем-то новым — подобное наблюдалось весной прошлого года в Воронежской области. Позже их разглядели и на спутниковых снимках самого полигона.
Что говорят в Минобороны РФ?
В Минобороны России 14 января объяснили переброску учениями. В CIT отметили, что в 2014 году переброску военных сил комментировали так же.
"Стоит отметить, что Минобороны уже объяснило переброску частей и соединений ВПО "внезапной проверкой" с выдвижением на полигоны "на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации". Однако, во-первых, к учениям "Восток-2022", в рамках подготовки к которым якобы проводится переброска, еще 8 месяцев, а во-вторых, можно вспомнить, что в 2014 году переброски российских регулярных частей для введения на территорию Украины также объясняли учениями", – подчеркнули в публикации.
Киев могут накрыть 300 ракет
Генерал-лейтенант Игорь Романенко, занимавшийся темой ПВО в руководстве Воздушных сил и Генерального штаба ВСУ (2006-2010), рассказывал, что Российская Федерация держит бригаду ракетных комплексов "Искандер" недалеко от украинских границ.
"Российская бригада "Искандеров" поставлена к границе, и один дивизион выдвинут так, чтобы накрывать столицу Киев. Бригада может дать залп одномоментный 300 ракетами – на Киев и другие важные объекты. Вот такое положение вещей", – сказал он.
По словам Романенко, Украина не располагает оружием, чтобы противостоять этим российским баллистическим ракетам. В Вооруженных силах Украины снаряды для дальнобойного зенитно-ракетного комплекса попросту отсутствуют.
Где базируются российские войска у границ с Украиной?
Обнародована интерактивная карта с указанием всех данных о скоплении российских подразделений на границах, которые были открыты западными медиа с ноября 2021 года.
На карте также отмечены все места тренировок и хранения оружия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Кликнув на точку скоплений войск, можно перейти на публикации о каждом из этих полигонов. Там обнародована вся информация о хранящихся видах техники и вооружения.
Карта обновляется по мере появления новых данных.
Угроза "Искандеров"
- Ранее в РФ заявили, что вооружения, которые развернуты в оккупированном украинском Крыму, а именно ракетные комплексы "Искандер-М" и эскадрилья дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в Гвардейском, способны достичь "любой точки Европы".
- В апреле, во время наращивания войск, Россия подтвердила стягивание "Искандеров" к границе с Украиной. Официальная причина передвижения ракетных комплексов – подготовка к параду на 9 мая.
- В 2019 году военный эксперт уже предупреждал, что российские "Искандеры" могут достать до Киева.