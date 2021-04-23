Устроил возле Украины "Карибский кризис-2": Гавриш объяснил действия Путина

Большинство россиян не хотят воевать с украинцами, но Кремль все равно втягивает их в новую авантюру

Россия устроила "военный спектакль" вблизи Украины в стиле СССР во время Карибского кризиса: максимально накалила военную обстановку бряцаньем оружия, а все ради того, чтобы отвести внимание Запада от ситуации с Навальным. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" бывший первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш.

Он отметил, что внутри России ситуация очень сложная: рубль падает, рейтинг путинской партии меньше 30% перед осенними выборами в Думу, россияне бунтуют из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. На Западе пристально следят за ситуацией с Навальным на фоне его проблем со здоровьем.

"Его арест считают на Западе едва ли не темой №1, когда говорят о России. Поэтому я думаю, что, стягивая войска к нашим границам, Путин хотел отвлечь внимание не россиян, а Запада от темы Навального. Но у него ничего не получилось. К слову, согласно опросам, 61% граждан России с симпатией относятся к Украине. Тогда как ранее нашей стране сочувствовали лишь 28% россиян. Выходит, большинство жителей России не желает воевать с украинцами", – сказал Гавриш.

Экс-чиновник СНБО сравнил нынешние действия России с советским подходом.

"В апреле текущего года Россия действовала, как СССР во времена Карибского кризиса в 1962 году. Максимально подняла ставки, вывела на самый высший уровень мобилизации стратегические и мобильные ядерные силы. Открыто и демонстративно перебрасывала в сторону Украины тяжелое наступательное вооружение с наиболее боеспособными профессиональными подразделениями, разворачивая возле границы госпитали и тыловые части", – отметил он.

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Гавриш не считает, что это была банальная игра мускулами в исполнении Путина, поскольку это очень дорогое удовольствие, чтобы просто метать туда-сюда войска: 1 млрд долл. нужен на переброску такой армии к границе, 1 млрд – на обслуживание войска, 1 млрд – на отвод сил назад.

"Дороговато для простого накачивания мускулов. Я не исключаю, что во время осенних учений ("Запад-2021") они могут попытаться так спровоцировать ВСУ в надежде, чтобы получить повод для начала войны", – резюмировал он.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью: Степан Гавриш: "Ситуация намного хуже, чем в 2014 году".