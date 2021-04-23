"Там мыслят, как в Средневековье": экс-чиновник СНБО пристыдил Путина

Президент РФ Владимир Путин своими агрессивными действиями надеется установить новый мировой порядок на условиях Кремля, создавая пояс нестабильности вокруг Европы. Вот только ядерные ракеты ему вряд ли помогут – Запад может преподнести неожиданный сюрприз, к которому Москва не готова. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" бывший первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш.
По его словам, политическая стратегия хозяина Кремля – это проведение спецопераций, которые позволяют ему создать пояс нестабильности вокруг Запада.
"Но, анализируя последние события, я прихожу к выводу, что он добивается второй Ялтинской конференции. Надеется установить новый глобальный порядок на условиях Кремля. На мой взгляд, Путин верный последователь Сталина. Путин считает Россию цивилизацией, а "русский мир" – особенным, отличающимся от других цивилизационных народов. Он видит себя главным архитектором нового мира, где российская цивилизация занимает доминирующее место", – говорит Гавриш.
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Сейчас Путин демонстрирует всем, что Россия в состоянии создать и отстоять "русский мир" силой. Кроме того, в Кремле по-прежнему считают, что Финляндия, Беларусь и Украина должны быть серым буфером между Западом и Россией, отмечает экс-чиновник СНБО.
"Конечно, со стороны позиция России выглядит странно. Дело в том, что в Москве мыслят и действуют в рамках Средневековья. А у нас на дворе XXI век. И развитие технологий говорит, что Кремлю нужно бояться космоса. Именно там будут размещены новые виды оружия, которые способны уничтожить русские баллистические ракеты еще на старте. Но Россия – просто бензоколонка, с архаичной экономикой. Она упорно не желает меняться в соответствии с новыми реалиями", – добавил Гавриш.
А пока Кремлю не то что мировой порядок изменить не светит, Путин даже боится переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, отказавшись встретиться с ним на Донбассе.
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