Украина не будет возвращать Донбасс силой, но свою землю не отдаст – Данилов

Даже несмотря на обострение ситуации на границе, Украина стремится решить вооруженный конфликт на Донбассе в первую очередь политико-дипломатическим путем.

Об этом со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова сообщает пресс-служба ведомства в Facebook .

Данилов провел встречу с главами дипломатических представительств стран-членов ЕС по их инициативе. На ней речь шла о безопасности в регионе на фоне эскалации российской гибридной агрессии на востоке Украины.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина на сегодняшний день не имеет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем.

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"Наша задача – разрешить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем. Все остальное – это чисто информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе", – добавил Данилов.

"Мы не отдадим свою землю", – подчеркнул секретарь СНБО, отметив, что украинские военные на передовой готовы к любому обострению ситуации, а Украина продолжает быть "форпостом для всей Европы".

Напомним, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на границах Украины стоят 80 тысяч российских солдат.

Также сообщалось, что руководство Украины не планирует военного наступления на боевиков в Донбассе, но готово к вражеским провокациям в отношении своих бойцов.

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