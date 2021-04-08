Эскалация на Донбассе: Данилов раскрыл планы Украины

Руководство Украины не планирует военное наступление на боевиков на Донбассе, но готово к вражеским провокациям в отношении своих бойцов.

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Об этом в интервью Reuters заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Хочу отметить, что сегодня украинская сторона не намерена освобождать наши территории военным путем. И вопрос о том, как это будет решаться в будущем – не сегодняшнего дня так точно. Мы полностью осознаем, что есть у РФ на нашей границы. Хочу уточнить, что вопрос войны зависит только от Путина", – сказал он.

Данилов заверил в том, что Украине не делает ничего, чтобы спровоцировать страну-агрессора, но готова к провокациям со стороны врага.

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Напомним, что на прошлой неделе стало известно о том, что Россия стягивает войска в приграничные с Украиной регионы, а также в оккупированные Крым и районы Луганской и Донецкой областей.

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